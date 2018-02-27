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Критиковавший РФ украинский министр чувствует себя нормально после обморока

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Фото: Global Look Press/mip.gov.ua
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Министр информационной политики Украины Юрий Стець, упавший в обморок во время публичного выступления, в котором он критиковал Россию, чувствует себя нормально, заявил помощник главы ведомства.

«С министром сейчас всё в порядке», — приводит слова помощника министра интернет-издание «Обозреватель».

При этом в ведомстве не стали комментировать инцидент, произошедший со Стецем на международном форуме в Киеве.

Как писал портал iz.ru, министр вышел на сцену, поприветствовал собравшихся, а затем обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йованович.

«Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие», — сказал министр, после чего начал задыхаться и покинул сцену. Уже за кулисами чиновник потерял сознание.

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