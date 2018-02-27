Приморцам предложат искупаться в отваре из молодых оленьих рогов

Оленеводческая ферма в Приморском крае намерена поставлять сырье для изготовления лекарств и косметики. Накануне в поселок Лазо привезли 60 маралов из Алтая, рога которых обладают сильными целебными свойствами.

Как сообщает Vostokmedia со ссылкой на пресс-службу администрации края, на ферме уже есть 90 маралов. Весной туда доставят еще 30 особей. Срез первых пантов запланирован на июнь.

По словам директора компании «Заповедная долина» Александра Арнаута, на ферме будут делать мараловые ванны — жители Приморья смогут искупаться в отваре из молодых оленьих рогов. Кроме того, из рогов будут делать лекарства и косметику.

По словам врио губернатора Андрея Тарасенко, развитие животноводства является стратегическим направлением для региональной экономики. В этом году аграриям будет выделено 2,8 млрд рублей на развитие.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что мараловую ферму намерены в скором времени открыть на Сахалине.