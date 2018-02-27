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Почти 600 человек заболели пневмонией за неделю в Свердловской области

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К врачам в Свердловской области за неделю обратился 581 человек с пневмонией, медики отмечают снижение заболеваемости.

Всего за неделю в регионе зафиксировано 29,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ. По совокупному населению это ниже эпидемиологического порога. Повышенная заболеваемость регистрируется среди подростков и взрослых, сообщает «ТагилСити.Ру».

Роспотребнадзор сообщает о 581 случае пневмонии за неделю. Это ниже уровня заболеваемости прошлой недели на 18% и в целом ниже средней заболеваемости за многие годы наблюдений. В группе риска по пневмонии находятся группы детей до двух лет.

В связи с сезонной заболеваемостью в Свердловской области учеба приостановлена в девяти школах, также не работают два детских сада.

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