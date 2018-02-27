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Двое полицейских пострадали при столкновениях у рады в Киеве

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Andrew Kravchenko
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В Киеве митингующие закидали камнями охраняющих здание сотрудников полиции. Двое силовиков получили ранения.

«Только что перед Верховной радой преступной организацией «Движение новых сил» Саакашвили была организована провокация: они выкатили шины, пытались их поджечь. Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни», — заявил с трибуны рады украинский депутат Антон Геращенко. 

По его словам, в результате атаки с камнями и «коктейлями Молотова» были ранены два сотрудника полиции. Геращенко добавил, что во время протестных акций были задержаны девять человек. 

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в свою очередь заявил о непричастности к митингу у рады. «Ни я, ни «Рух новых сил» никакого отношения к сегодняшней акции перед радой не имеют», — написал политик в Facebook

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