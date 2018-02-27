Прямой эфир
Сюжет:

Глава Минкомсвязи РФ указал на украинский след в вирусе NotPetya

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вирус NotPetya был распространен через украинскую сеть, Россия не причастна к данной кибератаке. С таким заявлением выступил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Банки расскажут о хакерских атаках всё
ЦБ расширяет перечень данных о киберрисках, которые кредитным организациям нужно будет раскрывать

«Мы не видим никакого российского следа. Украинский след есть, потому что его распространили через украинскую систему, через бухгалтерский софт», — приводит «Интерфакс» слова Никифорова.

Глава Минкомсвязи отметил, что вирус, как утверждают западные СМИ, был собран из двух компонентов кибероружия, разработанного АНБ. При этом Никифоров подчеркнул, что NotPetya «мог сделать кто угодно».

«Лежали кирпичики в открытом доступе, его собрали и распространили. А обвинили нас», — резюмировал министр.

Как писал портал iz.ru, ранее Белый дом обвинил Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян в кибератаках, которые осуществляются по политическим, экономическим и другим причинам.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные обвинения являются «бездоказательными и беспочвенными».

Вирус NotPetya (известен в России как Petya. — Ред.) был запущен через месяц после компьютерного червя WannaCry, который поразил компьютеры в 150 странах, в том числе в России и на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017