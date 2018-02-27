Глава Минкомсвязи РФ указал на украинский след в вирусе NotPetya

Вирус NotPetya был распространен через украинскую сеть, Россия не причастна к данной кибератаке. С таким заявлением выступил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

«Мы не видим никакого российского следа. Украинский след есть, потому что его распространили через украинскую систему, через бухгалтерский софт», — приводит «Интерфакс» слова Никифорова.

Глава Минкомсвязи отметил, что вирус, как утверждают западные СМИ, был собран из двух компонентов кибероружия, разработанного АНБ. При этом Никифоров подчеркнул, что NotPetya «мог сделать кто угодно».

«Лежали кирпичики в открытом доступе, его собрали и распространили. А обвинили нас», — резюмировал министр.

Как писал портал iz.ru, ранее Белый дом обвинил Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян в кибератаках, которые осуществляются по политическим, экономическим и другим причинам.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные обвинения являются «бездоказательными и беспочвенными».

Вирус NotPetya (известен в России как Petya. — Ред.) был запущен через месяц после компьютерного червя WannaCry, который поразил компьютеры в 150 странах, в том числе в России и на Украине.