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Ученые изобрели способ спасения Арктики от радиоактивных отходов

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Ученые Кольского научного центра РАН представили разработки для повышения безопасности освоения Арктики. Всего было обнародовано 75 проектов.

К примеру, в центре наноматериаловедения созданы титаносиликатные сорбенты, которые способны очистить Арктику от жидких радиоакивных отходов. Кроме того, как отмечает ИА SakhaNews, разработки научного центра также оценивают айсберговую опасность для хозяйственной деятельности на арктическом шельфе, учитывая растущий трафик по арктическим трассам.

Также заполярные ученые считают необходимым создание на западе Арктики «айсбергового патруля». Он должен заняться управлением ледовой обстановкой в районах промышленного освоения шельфа.

Президент РФ Владимир Путин говорил об освоении Арктики на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года. По его словам, промышленное освоение Арктики должно идти параллельно с обеспечением экологической и военной безопасности.

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