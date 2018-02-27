Два человека пострадали в автомобильной аварии под Тамбовом

Два человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей под Тамбовом, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тамбовской области.

Авария произошла вчера днем, 26 февраля, на 400-м км автомобильной трассы Орел–Тамбов. Автомобиль Volkswagen Tiguan под управлением 30-летнего мужчины двигался по трассе, когда в него врезался ВАЗ-21099.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ-21099, 61-летний мужчина, не уступил дорогу Volkswagen и допустил столкновение, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Они получили различные травмы и были доставлены во вторую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.