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28 февраля в Малом театре (филиал на Ордынке) пройдет творческий вечер, посвященный памяти народного артиста СССР Евгения Яковлевича Весника. В этом году исполнилось 95 лет со дня его рождения. Мы, его коллеги и друзья, поделимся воспоминаниями об этом прекрасном актере и удивительном человеке, прошедшем войну и при этом сохранившем жизнелюбие. Зритель увидит отрывки из спектаклей Театра сатиры и Малого, где он служил, фрагменты из фильмов с его участием.

Евгений Весник — часть нашей семейной истории. Его прекрасно знал и любил мой отец — народный артист СССР Виктор Коршунов. Он понимал, что Весник — совершенно удивительное явление в отечественном искусстве. С ним дружила моя мама — Екатерина Ильинична Еланская, основавшая в Москве театр «Сфера» и неоднократно работавшая с артистом. Мое же первое подробное знакомство с Евгением Яковлевичем состоялось в семейном кругу на репетиции «Театрального романа» Булгакова. Мама пригласила его на центральную роль Ивана Васильевича, прототипом которого был легендарный  Станиславский.

Помню, как только он вошел в двери нашей квартиры, то прямо с порога, не раздеваясь, минут двадцать рассказывал театральные байки, анекдоты, случаи из жизни. Весь этот, казалось бы, сумбур незаметно перетек в репетицию. Евгений Яковлевич работал «по живому», искрометно, импровизационно, но при этом очень дотошно. Ему было важно понимать, как он первый раз выйдет на сцену, что этому предшествовало… Работа с ним была сплошным праздником, я относился к нему как к небожителю, так как на тот момент был молодым артистом. А вокруг меня — Юрий Леонидов, Игорь Козлов, Евгений Весник и многие другие легенды, игравшие в этом спектакле стариков МХАТа. 

Малый театр вообще всегда отличался потрясающими индивидуальностями и самобытными личностями. Но даже в таком цветнике талантов Евгений Яковлевич занимал особое место. Он был чрезвычайно честен в работе, несмотря на свою легкую, искрящуюся натуру. Мог трудиться круглыми сутками. В нем чувствовалась настоящая мужская закалка, ведь он прошел войну: штурмовал Кенигсберг, был награжден орденом Красной Звезды и двумя медали «За отвагу». При этом оставался очень открытым, щедрым человеком. Не запирал уроки войны в шкафу памяти, а щедро делился ими с близкими. Он поставил с моей мамой спектакль «Мой крылатый друг», основанный на документальных военных письмах и его воспоминаниях. Теперь уже мы будем вспоминать этого прекрасного фантазера, талантливейшего артиста и режиссера, светлого человека и безумного выдумщика, Евгения Яковлевича Весника.

Автор – народный артист России, главный режиссер театра «Сфера», актер Малого театра

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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