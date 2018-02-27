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Более 345 кг наркотиков изъяли у торговавшей за криптовалюту группировки

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/N. Hochheimer
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Полиция изъяла у преступной группы, действовавшей на территориях Московской, Челябинской, Новосибирской областей и Хабаровского края, более 345 кг синтетических наркотиков и около 500 кг различных химических реактивов для их изготовления в онлайн‐магазине, торговавшем за криптовалюту. Возбуждено девятнадцать уголовных дел. Об этом во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранительные органы одновременно арестовали 23 участника преступной группы. Организаторы криминальный структуры наладили весь цикл оборота наркотических средств от изготовления до сбыта потребителю.

По словам официального представителя МВД, ячейки группировки были сформированы с целью сбыта наркотиков в различных регионах Российской Федерации.

«Налажена логистическая цепочка, включающая в себя доставку особо крупных партий наркотических средств в оборудованных тайниками автомашинах. При этом расчеты с клиентами осуществлялись с использованием криптовалют», цитирует Ирину Волк телеканал «360».

Четыре нарколаборатории, которые выпускали до 100 кг наркотиков каждую неделю, правоохранители ликвидировали.

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