Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Постепенное потепление в Москве начнется 2 марта, заявил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он отметил, что последние три ночи стали самыми холодными в российской столице. Так, в ночь с 26 на 26 февраля температура опустилась до −21,7 °С, что ниже нормы на на 11,8 °С.

«Антициклон продолжает стоять над Скандинавским полуостровом, но с юга на Черное море выходит средиземноморский циклон, который будет пытаться вытеснить его на северо-восток. Борьба продолжится до начала марта», — приводит слова Цыганкова телеканал RT.

Он добавил, что начиная со 2 марта начнется потепление. Так, в пятницу температура не опустится ниже −10 °С, а к 5 марта — не ниже −6 °С.

«То есть плавный спад морозов ожидается уже со 2 марта», — резюмировал Цыганков.