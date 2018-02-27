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Несколько городов в Крыму остались без света из-за аварии

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На Крымском полуострове из-за сработавшей противоаварийной автоматики на сетях произошло масштабное отключение электричества.

Электроснабжение нарушено в Ленинском районе Крыма, Керчи и Феодосии. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». По сообщениям очевидцев, в Керчи не работает большая часть светофоров, остановились троллейбусы.

В МЧС уточнили, что из-за отключения пострадали более 9,4 тыс. человек.

Аварию связывают с неблагоприятными погодными условиями. Порывы ветра достигают 25 м/с. Из-за шторма закрыта Керченская переправа.

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