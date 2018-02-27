Фильм «Дон Кихот Деснянский» получил приз на кинофестивале в Казани

Фильм режиссера Галины Вереиной «Дон Кихот Деснянский» получил специальный приз на международном кинофестивале «Защитники Отечества» в Казани.

На международном фестивале «Защитники Отечества» отметили специальным призом «за яркое освещение темы» документальную ленту «Дон Кихот Деснянский» режиссера Галины Вереиной.

Фильм рассказывает о жизни и судьбе Валентина Динабургского, фронтовика и поэта, а также создателя парка музея имени А.К. Толстого. Валентин Давыдович ушел из жизни 17 февраля 2018 года на 96-м году, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В общей сложности на фестивале было представлено более 200 документальных кинокартин. Показ фильма «Дон Кихот Деснянский» пройдет в кинозалах Казани.