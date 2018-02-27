Прямой эфир

Запланированная на февраль поездка депутатов в Сирию сорвана

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Ammar Safarjalani
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поездка депутатов Государственной думы в Сирию с гуманитарной миссией, которая была запланирована на февраль, оказалась сорвана. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Как он рассказал в ходе пресс-конференции «Итоги официального визита нашей делегации в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке», февральская поездка в Сирию была сорвана, «так же как все предыдущие поездки были успешны ввиду гуманитарной направленности», сообщает «РИА Новости».

Гаврилов уточнил, что по центрам гуманитарных миссий в Сирии начали наноситься удары, в связи с чем большая гуманитарная миссия с участием депутатов Государственной думы оказалась под риском нападения. Планировалось, что поездка состоится с 18 по 21 февраля 2018 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при обстреле пунктов раздачи гуманитарной помощи в центре Дамаска представители российской миссии не пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мирные жители не могут покинуть Восточную Гуту из-за обстрелов
Гуманитарная пауза в Восточной Гуте вступила в действие

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017