Запланированная на февраль поездка депутатов в Сирию сорвана

Поездка депутатов Государственной думы в Сирию с гуманитарной миссией, которая была запланирована на февраль, оказалась сорвана. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Как он рассказал в ходе пресс-конференции «Итоги официального визита нашей делегации в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке», февральская поездка в Сирию была сорвана, «так же как все предыдущие поездки были успешны ввиду гуманитарной направленности», сообщает «РИА Новости».

Гаврилов уточнил, что по центрам гуманитарных миссий в Сирии начали наноситься удары, в связи с чем большая гуманитарная миссия с участием депутатов Государственной думы оказалась под риском нападения. Планировалось, что поездка состоится с 18 по 21 февраля 2018 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при обстреле пунктов раздачи гуманитарной помощи в центре Дамаска представители российской миссии не пострадали.