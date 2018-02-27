Автокинотеатр на 110 машин могут построить во Владивостоке

Кинотеатр «Галактика» во Владивостоке могут превратить в автокинотеатр. С проектом реконструкции выступила компания «Влад-Статус». Заявка оказалась в числе 30, представленных на прошлой неделе на рассмотрение в АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Предполагается, что автокинотеатр будет рассчитан на 110 машино-мест, там же будет организована торгово-развлекательная зона за счет надстройки двух этажей в здании существующего кинотеатра, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Минвостокразвития. Сумма инвестиций пока не указывается.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что среди заявок — план по строительству туристско-рекреационного комплекса «Мараловая ферма» на Сахалине. Молодые рога маралов являются сырьем для выработки пантокрина. Это вещество — один из лучших биостимуляторов природного происхождения.