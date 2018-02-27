Прямой эфир

Приморские флористы обещают не поднимать цены на цветы к 8 Марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители цветочного бизнеса во Владивостоке подписали манифест, гарантирующий, что цены на цветы к 8 марта подниматься не будут. В документе говорится, что перед праздником и в день праздника стоимость тюльпана не будет превышать 80 рублей, стоимость розы будет варьироваться от 80 до 250 рублей в зависимости от сорта.

Как сказала ИА PrimaMedia представитель сообщества флористов Анна Величко, спекулируют на празднике обычно перекупщики, которые устраивают незаконную стихийную торговлю вдоль улиц.

«Это подрыв репутации приморских производителей, ведь цветы в условиях уличной торговли неизбежно перемерзают и долго не стоят», — цитирует Величко агентство.

В свою очередь, в управлении экономики и развития предпринимательства Владивостока сообщили, что в предпраздничные дни в городе будут работать около 200 торговых точек. Рейды по выявлению несанкционированной торговли цветами будут проходить с 1 по 10 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 11 тыс. голландских тюльпанов вырастили к 8 Марта в Хабаровске
Женщины в Омане с 1 марта получат право водить такси

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017