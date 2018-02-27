Приморские флористы обещают не поднимать цены на цветы к 8 Марта

Представители цветочного бизнеса во Владивостоке подписали манифест, гарантирующий, что цены на цветы к 8 марта подниматься не будут. В документе говорится, что перед праздником и в день праздника стоимость тюльпана не будет превышать 80 рублей, стоимость розы будет варьироваться от 80 до 250 рублей в зависимости от сорта.

Как сказала ИА PrimaMedia представитель сообщества флористов Анна Величко, спекулируют на празднике обычно перекупщики, которые устраивают незаконную стихийную торговлю вдоль улиц.

«Это подрыв репутации приморских производителей, ведь цветы в условиях уличной торговли неизбежно перемерзают и долго не стоят», — цитирует Величко агентство.

В свою очередь, в управлении экономики и развития предпринимательства Владивостока сообщили, что в предпраздничные дни в городе будут работать около 200 торговых точек. Рейды по выявлению несанкционированной торговли цветами будут проходить с 1 по 10 марта.