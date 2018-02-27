Подросток в Красноярском крае умер после трех выпитых бутылок водки

Подросток в Красноярском крае умер после того, как выпил третью бутылку водки во время празднования с друзьями Дня защитника Отечества. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошел в деревне Гудково Красноярского края. 16-летний молодой человек и два его 14-летних приятеля выпили литр водки на троих. После этого он купил еще бутылку спиртного, которую употребил сам. Друзья довели пьяного молодого человека до дома, сообщают «Дни.ру». Наутро подростка нашли мертвым.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Выясняется также, у кого и где несовершеннолетние покупали алкоголь.