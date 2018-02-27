Фотографы будут контролировать ремонт дорог в Красноярске

Власти Красноярска решили привлечь фотографов к контролю ремонта городских дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Для участия в проекте приглашаются и профессионалы, и любители.

ИА KrasnoyarskMedia в городской администрации рассказали, что проект должен наглядно показать, как меняются дороги после ремонта. Для фотографов организуют несколько пресс-туров, познакомят с кураторами объектов ремонта, а для хранения фотоснимков создадут отдельный интернет-ресурс.

Власти отмечают, что снимки могут быть любых жанров, главное — чтобы они отражали процесс преображения дорог в ходе ремонта. Причем фотографии должны появляться регулярно на протяжении всего дорожно-ремонтного сезона.

Портал iz.ru в январе сообщал о том, что в общей сложности на ремонт дорог в Красноярском крае в этом году будет выделено порядка 2 млрд рублей. Из них половина средств поступит из регионального бюджета, половина — из федерального. На проведение ремонта федеральных дорог запланировано выделить 1,5 млрд рублей.