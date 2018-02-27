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Жители Тайваня скупают запасы туалетной бумаги

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Фото: Global Look Press/Jenny Norquist
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Жители Тайваня лихорадочно скупают туалетную бумагу в местных магазинах. Об этом пишет издание Financial Times.

Сообщается, что популярным продуктом у местных жителей туалетная бумага стала после новости о ее скором подорожании в связи с ростом цены на древесную массу, которая используется для ее производства, сообщает «Газета.ру».

В ситуацию даже пришлось вмешаться премьер-министру Тайваня Уильяму Лайю, который призвал граждан успокоиться. Министерство экономики Тайваня подчеркнуло, что дефицита полуфабриката не предвидится.

Также, по данным тайваньских СМИ, продажи туалетной бумаги за прошедшие выходные выросли в 22 раза по сравнению с обычными показателями.

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