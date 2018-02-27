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Три человека замерзли насмерть во Франции

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Три человека без постоянного места жительства умерли от переохлаждения во Франции из-за ударивших по стране сильных морозов.

Как сообщает радиостанция RTL, в пятницу 62-летний бездомный замерз насмерть в самодельном домике в департаменте Ивелин в центральной части Франции. В воскресенье в департаменте Дром на юго-востоке страны нашли тело замерзшего 35-летнего мужчины. Еще один человек в возрасте 53 лет найден мертвым в поле в департаменте Савойя вечером в понедельник.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в страны Европы пришли сибирские морозы, которые местные СМИ окрестили «зверем с Востока» (the Beast from the East). В Польше от переохлаждения погибли уже 45 человек

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