Особый противопожарный режим введен в Иркутской области

Правительство Иркутской области приняло постановление о введении на территории региона особого противопожарного режима. Это связано с ростом техногенных пожаров и гибелью людей. На период действия режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

Отныне в населенных пунктах будут организованы ежедневные сходы граждан для решения вопросов пожарной безопасности, мобильные бригады будут обследовать места проживания многодетных семей, которые находятся в социально опасном положении, одиноких пенсионеров и инвалидов, а также людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности в аварийных домах и домах с печным отоплением.

Как отмечает ИА IrkutskMedia, за два первых месяца 2017 года на территории Приангарья в результате возгораний погибли 55 человек. Ущерб от пожаров оценивается в более чем 23 млн рублей.

Портал iz.ru 18 февраля сообщал о том, что во время пожара в пятиэтажке в Приангарье погиб шестилетний мальчик. Официальная версия пожара — детская шалость.