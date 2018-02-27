Велодорожки с освещением появятся в Нижнем парке Липецка

Велодорожки с освещением планируют оборудовать в Нижнем парке Липецка, сообщает пресс-служба управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Проект комплексного благоустройства Нижнего парка разработан и находится в данный момент на прохождении государственной экологической экспертизы. Исходя из документации проекта, на территории Нижнего парка оборудуют велодорожки с наружным освещением, сообщает GOROD48.

Также проект включает в себя работы по озеленению территории, понижению уровня воды за счет расчистки и укрепления водоотводных каналов и другие работы по благоустройству участка.

Создатели проекта попытались по возможности снизить вмешательство в природно-территориальный комплекс, так как Нижний парк является особо охраняемой территорией и имеет важное рекреационное, историческое и научное значение.