Главу минуглеэнерго ДНР и 21 сотрудника задержали за хищение 100 млн рублей

Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали главу министерства угля и энергетики республики Эдуарда Голенко и еще 21 сотрудника ведомства по подозрению в хищении денежных средств на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом во вторник передает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на министерство внутренних дел ДНР.

По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы возбужден ряд уголовных дел.

Сотрудники министерства госбезопасности, МВД, министерства доходов и сборов и генпрокуратуры ДНР провели совместные мероприятия по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц минугльэнерго, чтобы предотвратить «факты коррупции в высших эшелонах власти».

«В результате проведения специальной операции задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей», — говорится в официальном заявлении, распространенном Центром общественных связей МВД.

По информации ведомства, с января 2017 года участники группы похитили с государственных предприятий более 100 млн рублей, передает НСН. В результате проведения оперативно-следственных мероприятий было установлено, что министр угля и энергетики Эдуард Голенко создал организованную преступную группу с целью незаконного личного обогащения. Участники группы «под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики».