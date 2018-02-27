Таможенники в Казани забрали у авиапассажира «лишние» $15 тыс.

В Казани мужчина пытался провезти в Стамбул $25,8 тыс., воспользовавшись «зеленым коридором», незадекларированную валюту изъяли сотрудники таможни.

Житель Татарстана не заявил в письменной таможенной декларации, что планирует взять с собой в Турцию крупную сумму в валюте. По правилам Евразийского экономического союза без декларации можно вывезти за границу $10 тыс. Незаконный вывоз валюты предотвратили сотрудники таможни Татарстана, сообщает ИА «Татар-информ».

Излишняя сумма в размере $15,8 тыс. была изъята, сотрудники таможни составили соответствующий протокол. Что будет с валютой в дальнейшем, решит суд.