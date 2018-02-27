Мирные жители не могут покинуть Восточную Гуту из-за обстрелов

Мирные жители не могут покинуть пригород сирийского Дамаска Восточную Гуту из-за минометных обстрелов боевиков. Об этом сообщает начальник группы контроля зоны деэскалации № 3 Восточной Гуты генерал Виктор Паньков.

Гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации был открыт 27 февраля в 9:00. Однако до сих пор никто из него не вышел в связи с интенсивным минометным огнем со стороны боевиков, приводит слова Панькова «РИА Новости».

Условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой, подготовили сирийские власти совместно с центром по примирению враждующих сторон РФ в Сирии в населенном пункте Вафидин.

Безопасность на выходе из гуманитарного коридора обеспечивают военнослужащие армии САР и российская военная полиция. Рядом, в поселении Аль-Дувейр, подготовлены автобусы для транспортировки граждан, а также развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министерство обороны сообщило об открытии огня боевиками после начала гуманитарной паузы в пригороде Дамаска Восточной Гуте.