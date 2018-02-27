Житель Магадана открыл стрельбу по полицейским

В Магадане задержали 36-летнего мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции в подъезде одного из жилых домов. Задержанный — безработный, ранее он был судим.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на областное управление МВД, инцидент произошел накануне на улице Энергостроителей. Мужчина стрелял в стражей порядка из охотничьего ружья.

К месту происшествия полицейские вызвали подкрепление, стрелявшего удалось задержать. Пострадавших нет. Ружье хранилось у мужчины незаконно, оно изъято. Что стало причиной конфликта — не сообщается.

Портал iz.ru 25 февраля сообщал о том, что охранник одного из домов открыл огонь из пистолета по школьникам под Петербургом. У детей множество ссадин. Стрелявший разыскивается полицией.