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Минобороны сообщило об обстреле боевиками гумкоридора в Восточной Гуте

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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Боевики после начала гуманитарной паузы в пригороде Дамаска Восточной Гуте открыли минометный огонь по гумкоридору вблизи поселения Вафидин, что препятствует выходу мирных жителей, сообщил начальник группы контроля зоны деэскалации № 3 «Восточная Гута» генерал Виктор Паньков.

«Двадцать седьмого февраля в 9:00 был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков и ни одного мирного жителя не вышло», — приводит ТАСС заявление генерала.

Напомним, ранее, 27 февраля, в Восточной Гуте вступила в действие гуманитарная пауза, была подготовлена вся инфраструктура для выхода и приема мирных жителей из этого пригорода Дамаска.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил ранее, что гуманитарный коридор в Восточной Гуте будет работать во время гуманитарной паузы ежедневно с 9:00 до 14:00.

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