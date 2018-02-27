Дело за нападение на полицейских завели на соратника Навального

Уголовное дело о нападении на полицейских завели на участника незаконной акции, которая прошла в Москве 28 января 2018 года 20-летнего соратника Алексея Навального Константина Салтыкова.

Сообщается, что в ходе незаконной акции молодой человек пытался помешать задержанию Навального. В результате этого он нанес несколько ударов полицейским, которые сопровождали общественного деятеля к полицейскому автобусу. Одного из сотрудников правоохранительных органов он ударил кулаком в лицо, сообщает РЕН ТВ.

На данный момент Константин Салтыков уже приговорен судом к 30 суткам ареста. Против него возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.