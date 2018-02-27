Опасный браконьер задержан в ХМАО

Опасный браконьер задержан в Ханты-Мансийском автономном округе. Помочь поймать нарушителя помогла найденная на месте преступления улика, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО-Югре.

Правоохранительные органы задержали 57-летнего жителя Нефтеюганского района Югры по подозрению в браконьерстве. По данным правоохранителей, мужчина подстрелил лося и бросил разделанную тушу животного в лесном массиве. Нанесенный природе ущерб оценивается в 120 тыс. рублей, сообщает «Ура.ру».

Установить личность браконьера помог чек на покупку из продовольственного магазина, который нашли возле туши. Подозреваемый был обнаружен и задержан. Мужчина оказался местным охотником, который не имел разрешения на охоту на лося. По словам задержанного, он вышел поохотиться на птицу, но, заметив лося, не смог сдержаться и выстрелил. Отмечается, что разрешения на оружие у него было.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев либо выплаты штрафа на сумму до 200 тыс. рублей.