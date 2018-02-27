Прямой эфир

Опасный браконьер задержан в ХМАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опасный браконьер задержан в Ханты-Мансийском автономном округе. Помочь поймать нарушителя помогла найденная на месте преступления улика, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО-Югре.

Правоохранительные органы задержали 57-летнего жителя Нефтеюганского района Югры по подозрению в браконьерстве. По данным правоохранителей, мужчина подстрелил лося и бросил разделанную тушу животного в лесном массиве. Нанесенный природе ущерб оценивается в 120 тыс. рублей, сообщает «Ура.ру».

Установить личность браконьера помог чек на покупку из продовольственного магазина, который нашли возле туши. Подозреваемый был обнаружен и задержан. Мужчина оказался местным охотником, который не имел разрешения на охоту на лося. По словам задержанного, он вышел поохотиться на птицу, но, заметив лося, не смог сдержаться и выстрелил. Отмечается, что разрешения на оружие у него было.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев либо выплаты штрафа на сумму до 200 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Застреливший «краснокнижную» кабаргу иностранец предстанет перед судом
Жители Тюменской области выплатят 730 тыс. рублей за убийство косули

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017