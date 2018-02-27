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Восемь вокзалов Москвы оборудовали детскими площадками

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Детские площадки появились на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком, Ярославском и Рижском вокзалах в Москве. Об этом сообщается на портале столичной мэрии.

На семи вокзалах игровые площадки появились в прошлом году, а в этом году «городок для игр появился на Рижском вокзале и теперь открылся для посетителей», — отмечается в сообщении. Таким образом, программа по оснащению московских вокзалов интерактивными зонами для детей завершена.

Всего на столичных вокзалах, откуда отправляются поезда дальнего следования, сделали 10 бесплатных игровых зон. На Павелецком и Казанском вокзалах доступны по две игровые площадки, а на остальных — по одной. Они находятся в залах ожидания.

Открытые площадки оборудовали лабиринтами, горками и интерактивными играми. В каждом детском городке расположено до десяти аттракционов и игр. У площадок нет ограждений.

Игровые комнаты также есть в некоторых поездах дальнего следования, которые курсируют из Москвы. Так, в двухэтажных поездах, следующих до Воронежа, они располагаются в пятом вагоне на втором этаже. Дети могут там играть в развивающие игры, рисовать, собирать мозаику, пазлы, конструкторы и смотреть мультфильмы, сообщает сетевое издание m24.ru.

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