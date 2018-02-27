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Магаданские фермеры могут остаться без клубники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Карантинная болезнь угрожает клубнике, выращиваемой в Магадане. Фитосанитарные службы предупреждают о возможном распространении в регионе антрактоза. Эта грибковая болезнь относится к особо опасным.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на управление Россельхознадзора по Магаданской области, антрактоз или черная пятнистость агрессивен настолько, что урожай некоторых сортов клубники может быть уничтожен полностью. Грибок стремительно распространился в Европе, Африке, Америке, Австралии и Новой Зеландии. В России болезнь зафиксирована в Нижегородской области, Краснодарском крае и Подмосковье.

Специалисты поясняют: антрактоз передается через посадочный материал. В Магадан же каждый год завозится клубничная рассада из различных регионов.

Споры распространяются водой, ветром и насекомыми. Патоген также можно принести на участок на одежде, обуви и садовом инвентаре. Сильнее всего болеют растения в теплицах и под пленочным покрытием, а также на переудобренных азотом почвах.

Сначала на усах и черешках клубники появляются мелкие продолговатые красно-бурые язвы, которые со временем становятся черными. На листих можно заметить светло-бурые пятна, окруженные пурпурной каймой. Затем патоген переходит на цветки и плоды. Засыхая, пятна приобретают шоколадно-бурый оттенок.

Для профилактики эксперты советуют уничтожать все зараженные растения и использовать только здоровую рассаду.

В конце 2017 года сообщалось о том, что под угрозой исчезновения находится самый популярный в мире сорт бананов кавендиш. Его атакует грибок, который поражает растения еще в завязи.

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