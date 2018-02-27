Житель Пскова пытался сжечь квартиру матери для мести соседям

В Пскове передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, который хотел сжечь квартиру матери вместе с квартирами ее соседей.

По данным прокуратуры, пскович разложил по квартире кучи из дров и картона, облил их жидкостью для розжига и устроил пожар. После этого мужчина покинул жилье через окно. По задумке обвиняемого вместе с квартирой матери должны были пострадать две квартиры соседей, к которым он испытывал сильную неприязнь. Но жильцам удалось вовремя обнаружить возгорание, сообщает «Псковское агентство информации».

Поджигателя отправили на судебную психиатрическую экспертизу. Медики признали мужчину вменяемым.

Теперь обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.