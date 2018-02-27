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Фестиваль для людей с ограниченными возможностями проводит ЕАО

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Физкультурно-оздоровительный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями «Познай себя сам» стартовал в ЕАО. Его открыл губернатор Александр Левинталь.

Как сообщает ИА EAOMedia, фестиваль проводится в два этапа. На первом этапе примут участие более 50 человек. Это девять команд, представляющих учреждения социального обслуживания муниципальных районов области и Биробиджана, а также местную организацию «Всероссийское общество слепых». Они будут состязаться в плавании и лыжных гонках. Второй этап пройдет в сентябре.

Кроме соревнований, в рамках фестиваля пройдет форум молодых людей с инвалидностью «Смотри на меня как на равного», мастер-классы и творческие мероприятия.

Агентство отмечает, что фестиваль проводится с 1999 года. Его участники соревнуются в 13 видах спорта. Среди них шахматы, дартс, стрельба из пневматической винтовки, армрестлинг, пауэрлифтинг, гиревой спорт и теннис.

Портал iz.ru 8 февраля сообщал о том, что школьник из Уфы изобрел мобильное приложение LifeFeel (чувство жизни), позволяющее слепоглухим людям общаться независимо от того, сколько километров их разделяет.

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