Водку с ацетоном изъяли из продажи в Ставропольском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту продажи в Ставропольском крае алкоголя с примесью ацетона, подозреваемыми проходят индивидуальный предприниматель и три продавца.

Опасная продукция была выявлена в магазинах в поселках Золке, Фазанном и Комсомольце в Кировском районе. Водка продавалась под несколькими наименованиями с ноября по декабрь 2017 года. Экспертиза показала, что в алкогольной продукции есть ацетон, сообщает NewsTracker.

В связи с продажей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело, Следователи планируют провести допрос подозреваемых. Им грозит до шести лет лишения свободы.