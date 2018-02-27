Народная артистка СССР Карпова скончалась на 103-м году жизни

Актриса Московского академического театра имени Маяковского, народная артистка СССР Татьяна Карпова скончалась в понедельник на 103-м году жизни.

Печальную новость подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе театра. Место и время прощания со старейшей актрисой театра будет объявлено позднее.

Карпова пришла в труппу театра Маяковского в 1938 году. Одной из первых заметных работ актрисы стала роль Любки Шевцовой в «Молодой гвардии» Фадеева. Всего на счету Карповой более полусотни ролей, исполненных в таких постановках, как «Гамлет», «Медея», «Собака на сене», «Круг», «Мамаша Кураж и ее дети» и др.