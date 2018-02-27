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Проект из Хабаровска вошел в шорт-лист фестиваля интернет-проектов

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Проект из Хабаровска «Тропой амурского тигра» претендует на награду третьего Российского фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда». Фильм Ольги Аполлоновой представлен в номинации «Неигровые фильмы». 

Всего в шорт-листе фестиваля — 53 проекта. Это работы не только российских режиссеров, но и мастеров из Казахстана, США, Индии, Молдавии и Белоруссии. Изначально заявки на участие в конкурсе подавали 400 проектов.

«Золотые рукавицы» будут присуждаться в четырех номинациях: игровые и документальные фильмы, интернет-проекты и телепрограммы. Как отмечает ИА AmurMedia, в рамках фестиваля состоится Всероссийский питчинг дебютантов, когда молодые режиссеры будут презентовать свои работы.

Сегодня же стал известен шорт-лист первого российского фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины», который пройдет на Сахалине с 8 по 14 марта.

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