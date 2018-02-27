Генпрокурор Украины Луценко напал на протестующих с топором

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко напал с топором на участников пикета, которые протестовали возле его дома. Об этом очевидцы происшествия сообщили в социальных сетях.

Активисты партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил» рассказали, что генпрокурор выскочил на них с топором, сорвал плакат с палатки и поломал генератор, сообщает РЕН ТВ.

Также пострадавшие заявили, что Луценко находился в состоянии алкогольного опьянения. Также протестующие вызвали сотрудников полиции, которые официально зарегистрировали нападение.