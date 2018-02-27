Прямой эфир

Генпрокурор Украины Луценко напал на протестующих с топором

0
Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко напал с топором на участников пикета, которые протестовали возле его дома. Об этом очевидцы происшествия сообщили в социальных сетях.

Активисты партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил» рассказали, что генпрокурор выскочил на них с топором, сорвал плакат с палатки и поломал генератор, сообщает РЕН ТВ.

Также пострадавшие заявили, что Луценко находился в состоянии алкогольного опьянения. Также протестующие вызвали сотрудников полиции, которые официально зарегистрировали нападение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Луценко рассказал о намерении сторонников Саакашвили устроить взрыв в раде
НАБУ обвинило генпрокурора Украины Луценко в незаконном обогащении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017