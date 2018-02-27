Форум «Самбо в школу» открылся в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз открыл форум «Самбо в школу», который проходит в брянском областном Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина.

Вчера, 26 февраля, в Брянске состоялось открытие форума «Самбо в школу». На открытии присутствовали президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, президент Всероссийской федерации самбо Василий Елисеев, политические деятели, деятели спорта и образования, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Александр Богомаз рассказал на открытии о том, что данный вид спорта в области развивается уже более 50 лет и из их региона много именитых спортсменов, чемпионов по самбо. Например, заслуженный мастер спорта по самбо Артем Осипенко, который обладает титулами семикратного чемпиона России, двукратного чемпиона Европы и шестикратного чемпиона мира.

Также в ходе мероприятия Александр Богомаз подписал соглашение с Международной федерацией самбо. При сотрудничестве федерации и Брянской области уже были открыты три спортивные площадки для занятия борьбой.

По словам губернатора, форум символично открылся в год празднования 100-летия Вооруженных сил России. Также Александр Богомаз напомнил, что президент России Владимир Путин занимается самбо с 11 лет.