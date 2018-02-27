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Стал известен шорт-лист стартующего на Сахалине первого телефестиваля

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Жюри первого российского фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины» составило итоговый список конкурсной программы. Смотр пройдет с 8 по 14 марта в Южно-Сахалинске.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, в шорт-лист вошли 13 картин из 300 представленных. Они разного жанра, от комедий до исторических эпопей. Среди заявленных «Анна Каренина», «Демон революции», «Салам, Масква!», «Троцкий» и другие.

Победители будут определяться в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму». Кроме того, жюри выберет лучших исполнителей мужской и женской роли первого и второго плана.

По словам советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого, именно на жителей Сахалина рассчитан этот конкурс. Для них подготовлена культурная программа. В Южно-Сахалинск будут приезжать съемочные группы конкурсных лент, артисты и гости фестиваля.

В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что российский телефильм как явление в новейшей истории состоялся и заслуживает своего большого общенационального мероприятия.

В состав жюри вошли лауреат Каннского фестиваля Константин Лавроненко, композитор Максим Дунаевский, писатель и телеведущая Татьяна Устинова, актриса Полина Кутепова, кинодраматург и художник Александр Адабашьян, кинооператор Илья Демин. Возглавляет жюри режиссер Николай Досталь.

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