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Три человека стали жертвами пожара в Краснодаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Краснодаре, передает во вторник Южный региональный центр МЧС России.

«Поступило сообщение о возгорании частного домовладения в поселке Пашковский города Краснодара. По прибытии первого подразделения в 3:06 был объявлен повышенный ранг пожара», — говорится в сообщении на сайте центра.

По данным МЧС, в тушении пожара были задействованы 37 человек личного состава и 11 единиц техники. Возгорание удалось ликвидировать в 4:56.

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