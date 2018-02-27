Три человека стали жертвами пожара в Краснодаре

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Краснодаре, передает во вторник Южный региональный центр МЧС России.

«Поступило сообщение о возгорании частного домовладения в поселке Пашковский города Краснодара. По прибытии первого подразделения в 3:06 был объявлен повышенный ранг пожара», — говорится в сообщении на сайте центра.

По данным МЧС, в тушении пожара были задействованы 37 человек личного состава и 11 единиц техники. Возгорание удалось ликвидировать в 4:56.