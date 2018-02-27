Спасатели ликвидировали разлив серной кислоты в Подмосковье

Спасители ликвидировали последствия разлива серной кислоты на железнодорожной станции «Орехово-Зуево Сортировочная». Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел утром, 27 февраля, на запасном пути. В результате износа цистерны в ней образовалась течь, которую обнаружили сотрудники Московской железной дороги, выполнявшие обход.

Железнодорожное полотно не повреждено, схода вагонов не последовало. На движение грузовых и пассажирских составов происшествие не повлияло. Течь происходила на грунт. Общая площадь пятна около 25 кв. м.