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Спасатели ликвидировали разлив серной кислоты в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спасители ликвидировали последствия разлива серной кислоты на железнодорожной станции «Орехово-Зуево Сортировочная». Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел утром, 27 февраля, на запасном пути. В результате износа цистерны в ней образовалась течь, которую обнаружили сотрудники Московской железной дороги, выполнявшие обход.

Железнодорожное полотно не повреждено, схода вагонов не последовало. На движение грузовых и пассажирских составов происшествие не повлияло. Течь происходила на грунт. Общая площадь пятна около 25 кв. м.  

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