Автомобиль «с плохой кармой» пытаются продать в Хабаровске

На одном из автомобильных сайтов Хабаровска выставлена машина, которая считается инициатором многочисленных ДТП в соседнем Владивостоке. За последние несколько месяцев Nissan Skyline побывал не менее чем в 10 авариях.

Как сообщил ИА AmurMedia источник, связанный с продажей и выкупом автомобилей, жители Владивостока не раз рассказывали ему о том, что хозяин этого автомобиля создавал аварийные ситуации специально. К примеру, он мог сделать вид, что пропускает машину на выезде, а затем начинал ее таранить. Во всех подобных ситуациях он оказывался прав и получал деньги по страховке.

Агентство отмечает, что в одной из городских групп Владивостока не так давно появился фотоколлаж, изображающий все аварии, в которых участвовал этот автомобиль. Позже, по некоторым данным, машине проткнули колеса. Агентство не исключает, что именно с этим связано желание хозяина избавиться от имущества.