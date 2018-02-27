Суд огласил приговор виновнику ДТП со смертью ребенка в Коми

Сыктывкарский городской суд приговорил к 1 году и 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении 75-летнего местного жителя, сбившего насмерть трехлетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть другого», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

Во время следствия водитель полностью признал свою вину, что также отразилось на приговоре суда. После отбывания заключения в колонии-поселении мужчина будет лишен права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Напомним, 1 ноября 2017 года мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina, сбил на пешеходном переходе в Сыктывкаре женщину и девочку. Женщина получила тяжелые травмы, а девочка погибла.