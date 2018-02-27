Япония провела успешный запуск новейшего разведывательного спутника

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило тяжелую ракету-носитель H2A с новым разведывательным спутником третьего поколения Optical 6 для нужд японского министерства обороны.

Спутник разработала компания Mitsubishi Electric Corporation, аппарат был выведен на орбиту Земли через 20 минут после запуска. Ракета H2A со спутником стартовала с Танэгасима в префектуре Кагосима, сообщает ТАСС.

JAXA планировало провести запуск спутника еще 24 февраля, однако он дважды откладывался из-за погоды. Mitsubishi сообщает, что спутник Optical 6 является уже третьим поколением подобных аппаратов для нужд минобороны Японии. Более подробная информация о спутнике не разглашается, однако известно, что аппарат займется сбором данных о деятельности КНДР, а также анализом последствий возможных стихийных бедствий.