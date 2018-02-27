Спецпредставитель Госдепа США по КНДР заявил об уходе в отставку

Спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Джозеф Юн заявил о намерении покинуть свой пост в течение этой недели, сообщили американские СМИ.

По данным CNN, уход Юна со своего поста может осложнить для США работу по КНДР, так как занявший свой пост в 2016 году Юн является главным идеологом политики Вашингтона в отношении Пхеньяна, сообщает ТАСС.

«Уйти сейчас в отставку — это полностью мое решение», — заявил Юн, отметив, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон принял заявление об уходе «с сожалением».

Отметим, что отставка Джозефа Юна происходит в тот период, когда, с одной стороны, между КНДР и Южной Кореей наметился конструктивный диалог, а с другой — Вашингтон пытается усилить давление на Пхеньян, в частности в вопросе досмотра нелегальных, по его мнению, морских грузов, идущих курсом в Северную Корею.