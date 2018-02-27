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Синоптики рассказали о погоде 27 февраля в Москве и Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Облачная погода с небольшим снегом и ощутимым морозом ожидается во вторник, 27 февраля, в Москве и Подмосковье, сообщает Росгидромет.

Дневная температура в Москве составит –14...–16 градусов, пройдет небольшой снег. Скорость северного ветра составит 3–8 м/с, атмосферное давление будет достигать отметки в 764 мм ртутного столба, говорится в сообщении Росгидромета.

В Московской области столбики термометров днем могут опускаться до –18 градусов, при этом в ночь на среду в столице вновь ожидается мороз до –20...–22 градусов.

Как ранее сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к началу весны в Московском регионе будет солнечная, но очень холодная для данного периода погода, пик холодов придется на последние числа февраля.

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