В Мексике живого ребенка извлекли из колодца через 10 часов после падения
В Мексике маленького мальчика достали живым из пересохшего колодца через 10 часов после падения.
Все это время длилась спасательная операция с применением тяжелой техники.
Ребенка, которому в апреле исполнится два года, удалось вытащить с 8-метровой глубины лишь после того, как ко дну колодца был пробит горизонтальный ход, сообщает Televisa.
Во время спасательной операции за состоянием мальчика следили врачи. После его доставили в одну из больниц штата Гуанахуато.