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В Мексике живого ребенка извлекли из колодца через 10 часов после падения

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Фото: youtube.com
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В Мексике маленького мальчика достали живым из пересохшего колодца через 10 часов после падения.

Все это время длилась спасательная операция с применением тяжелой техники.

Ребенка, которому в апреле исполнится два года, удалось вытащить с 8-метровой глубины лишь после того, как ко дну колодца был пробит горизонтальный ход, сообщает Televisa.

Во время спасательной операции за состоянием мальчика следили врачи. После его доставили в одну из больниц штата Гуанахуато.

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