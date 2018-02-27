В Мексике живого ребенка извлекли из колодца через 10 часов после падения

В Мексике маленького мальчика достали живым из пересохшего колодца через 10 часов после падения.

Все это время длилась спасательная операция с применением тяжелой техники.

Ребенка, которому в апреле исполнится два года, удалось вытащить с 8-метровой глубины лишь после того, как ко дну колодца был пробит горизонтальный ход, сообщает Televisa.

Cae niño de 1 año 10 meses de edad a un pozo de 8 metros de profundidad. Continúan labores de rescate desde hace más de 5 horas en la comunidad de Buenos Aires, Pénjamo. #Guanajuato. pic.twitter.com/kkvmOLDrxg — Abner Berruecos (@abner_berruecos) February 26, 2018

Во время спасательной операции за состоянием мальчика следили врачи. После его доставили в одну из больниц штата Гуанахуато.