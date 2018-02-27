Хоккеист Владислав Наместников перешел из «Тампы» в «Рейнджерс»

Российский хоккеист Владислав Наместников перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» в «Нью-Йорк Рейнджерс». 25-летний нападающий поблагодарил бывший клуб в своем микроблоге в Twitter.

«Я хотел бы поблагодарить Стивена Айзермана за драфт и веру в меня, товарищей по команде и персонал за все хорошие воспоминания, а также за поклонников «Тампы» за любовь и поддержку. Я чрезвычайно благодарен каждому из вас», — приводит слова спортсмена «Спорт-экспресс».

Хоккеист отметил, что с нетерпением ждет присоединения к новому спортивному коллективу.

Владислав Наместников дебютировал в НХЛ в 2014 году. В текущем сезоне регулярного чемпионата форвард провел 62 матча, в которых забросил 20 шайб и отдал 24 передачи.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter