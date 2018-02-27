В сети обнаружен новый вирус-вымогатель

Специалисты обнаружили в сети новый вирус-вымогатель массового поражения Data Keeper.

Программное обеспечение шифрует файлы на компьютерах жертв, требуя выкуп в криптовалюте, пишет издание Bleeping Computer.

Эксперты отмечают, что вирус не меняет расширение в документах, поэтому пользователи не знают, какие именно из них заражены.

Кроме того, Data Keeper может вычислить и зашифровать все общие сети, к которым получил доступ через компьютер жертвы.

С начала 2018 года это уже третий заражающий сервис, предлагаемый киберпреступниками. Ранее пользователи узнали о вирусах-вымогателях Saturn и GandCrab.