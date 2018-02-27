В Тбилиси локализован сильный пожар в торговом центре

Спасатели локализовали сильный пожар в торговом центре «Терги-1» в Тбилиси, сообщил глава центра по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Георгий Мгебришвили.

Специалистам понадобилось пять часов, чтобы взять огонь под контроль. В результате инцидента никто не пострадал.

«На месте продолжают работать 24 единицы пожарной техники и 150 пожарных. Опасности распространения огня нет. В ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован», — заявил Мгебришвили журналистам.

По последним данным, сгорело не менее 3 тыс. кв. м торгового центра.

Как сообщал портал iz.ru, правоохранительные органы изучат записи видеокамер, которые установлены на месте инцидента, чтобы установить возможные причины произошедшего.