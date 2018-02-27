Полиция задержала участников ОПГ за хищение 5 тыс. т угля на Сахалине

Полицейские на Сахалине пресекли деятельность организованной группы (ОПГ), участники которой подозреваются в хищении порядка 5 тыс. т угля с местного месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что организатором преступления является 34-летний местный житель. Для реализации противоправной схемы хищения угля из недр и его последующей реализации подозреваемый привлек 28 человек, в том числе — работников угледобывающего предприятия. В общей сложности участники ОПГ похитили 5 тыс. т угля. Сумма причиненного ущерба превысила 12 млн рублей.

Украденный уголь фигуранты дела вывозили с месторождения на грузовой технике и складировали в тайных местах, после чего продавали. В ходе обысков у предполагаемого организатора и его сообщников было изъято порядка 8 млн рублей. Кроме того, были задержаны 14 единиц тяжелой техники, которая использовалась для вывоза угля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Организатор преступления и его четыре сообщника были помещены под арест. Другие участники ОПГ находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ЕАО студента заподозрили в хищении почти 3 т угля из кочегарки в Биробиджане. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.