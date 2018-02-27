Прямой эфир

Полиция задержала участников ОПГ за хищение 5 тыс. т угля на Сахалине

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские на Сахалине пресекли деятельность организованной группы (ОПГ), участники которой подозреваются в хищении порядка 5 тыс. т угля с местного месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что организатором преступления является 34-летний местный житель. Для реализации противоправной схемы хищения угля из недр и его последующей реализации подозреваемый привлек 28 человек, в том числе — работников угледобывающего предприятия. В общей сложности участники ОПГ похитили 5 тыс. т угля. Сумма причиненного ущерба превысила 12 млн рублей.

Украденный уголь фигуранты дела вывозили с месторождения на грузовой технике и складировали в тайных местах, после чего продавали. В ходе обысков у предполагаемого организатора и его сообщников было изъято порядка 8 млн рублей. Кроме того, были задержаны 14 единиц тяжелой техники, которая использовалась для вывоза угля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Организатор преступления и его четыре сообщника были помещены под арест. Другие участники ОПГ находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ЕАО студента заподозрили в хищении почти 3 т угля из кочегарки в Биробиджане. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Польша обещала Украине отказаться от закупки угля в ДНР
Посол РФ в Пхеньяне рассказал об остановке экспорта угля из РФ через КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017